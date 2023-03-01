Стало известно о состоянии здоровья Леонида Рошаля

О состоянии здоровья президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, госпитализированного в Москве, стало известно Telegram-каналу Mash.

По имеющейся информации, 89-летнего доктора Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии. После оперативного вмешательства состояние его здоровья стабилизировалось. Сообщается, что теперь известный врач будет проходить реабилитацию в обычной палате.

Ранее СМИ сообщили о попадании Рошаля в реанимацию. Известно, что хирург поступил в медучреждение в конце февраля. Специалисты провели ему операцию. После дополнительных исследований у Рошаля диагностировали перелом шейки левого бедра.