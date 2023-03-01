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09:50, 01 марта 2023
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Стало известно о состоянии здоровья Леонида Рошаля

Стало известно о состоянии здоровья Леонида Рошаля
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

О состоянии здоровья президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, госпитализированного в Москве, стало известно Telegram-каналу Mash.

По имеющейся информации, 89-летнего доктора Рошаля перевели из реанимации в отделение хирургии. После оперативного вмешательства состояние его здоровья стабилизировалось. Сообщается, что теперь известный врач будет проходить реабилитацию в обычной палате.

Ранее СМИ сообщили о попадании Рошаля в реанимацию. Известно, что хирург поступил в медучреждение в конце февраля. Специалисты провели ему операцию. После дополнительных исследований у Рошаля диагностировали перелом шейки левого бедра.

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