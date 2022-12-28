Дерматовенеролог дала рекомендации по экспресс-улучшению состояния кожи лица

Рекомендации по экспресс-улучшению состояния кожи лица перед праздниками дала «Мосленте» врач-дерматовенеролог, врач-косметолог федеральной сети клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки» Милана Исмаилова. Она посоветовала ряд безопасных косметологических процедур.

«Если вам необходимо и очистить кожу, и увлажнить ее, то отлично подойдет аппаратная процедура HidraFacial. Она не наносит травм, не причиняет дискомфорта и боли, одинаково подходит и для мужчин, и для женщин. Даже очень чувствительная кожа не будет противопоказанием для процедуры», — рассказала специалист. Процедуру также можно дополнить кислотным или алмазным пилингом, ампульной антивозрастной сывороткой или масками, уточнила врач.

Следующая процедура в ее списке — биоревитализация. Она хорошо подойдет тем, кому нужно значительно улучшить качество кожи в кратчайшие сроки. Специалист предупредила, что в первые 10–15 минут может произойти реакция сосудов, но это быстро проходит. Болевые ощущения от процедуры минимальны, отеков и синяков в местах уколов препарата опасаться не стоит.

«Можно попробовать улучшить ситуацию и альгинатными водорослевыми масками. Результат от процедуры не заставит себя долго ждать. Цвет лица выравнивается, кожа становится свежей и подтянутой. Эти маски отлично решают проблему малярных мешков и синяков под глазами благодаря эффекту компрессии. С этим несовершенством хорошо справляются и качественные патчи для области под глазами: раздражающие "мешочки" становятся не такими заметными», — заключила Исмаилова.

Ранее способы защитить кожу и волосы от воздействия холода зимой раскрыли врачи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы.