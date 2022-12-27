Врачи раскрыли способы защиты кожи и волос зимой

Способы защитить кожу и волосы от воздействия холода зимой раскрыли «Мосленте» врачи Московского центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы.

«В большей степени негативному влиянию подвергается сухая и чувствительная кожа лица, для жирной кожи тоже уготовано не меньше испытаний — поверхностный слой часто становится обезвоженным. Холодный зимний воздух вреден и для волос — резкий перепад температуры провоцируют спазм сосудов кожи головы, в следствие чего нарушается питание фолликулов. А постоянное трение о шапку, шарф или капюшон создает статическое электричество в волосах, увеличивает выработку себума (выделение из сальных желез кожи) и ослабляет защитные свойства волос», — рассказали эксперты.

Помочь коже и волосам можно, употребляя достаточное количество воды без газа, соблюдая режим сна, проветривая и увлажняя помещение, а также отказ от алкоголя и сигарет. Полезно ввести в рацион несладкие сезонные фрукты и овощи, нежирное мясо, рыбу и птицу, а также растительные масла, орехи, семена и авокадо.

Во время ухода за кожей зимой необходимо пользоваться средствами с жирной, плотной текстурой. Лучше отказаться от агрессивных очищающих средств и не принимать слишком горячий душ. Врачи посоветовали отказаться от пластиковых расчесок для волос, реже сушить волосы феном и укладывать их плойкой, а также использовать специальные защитные кондиционеры и стайлинговые средства.

«Не выходите на холод с невысушенными после мытья волосами: замерзая на морозном воздухе, они теряют свою структуру, становятся ломкими и тусклыми. Также не рекомендуется выходить на улицу сразу после использования фена — дайте прядям остыть 5-10 минут», — заявили специалисты. Зимой необходимо отдавать предпочтение головным уборам из натуральных материалов. Шапка должна соответствовать окружности головы.

«Снимайте головной убор при входе в помещение или во время длительных походов по торговым центрам — это дает волосам возможность отдохнуть, «подышать» и не перегреться», — порекомендовали специалисты. В саунах и банях следует надевать специальную шапочку из войлока или шерсти.

«Кожа головы у лысых людей в зимнее время также подвержена воздействию низких температур и ультрафиолета. Поэтому в холодную ветреную погоду необходимо носить головной убор и использовать те же общие рекомендации в зимний период», — добавили медики.

Ранее методы борьбы с зимними обострениями кожных болезней перечислила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, людям с диагностированными дерматологическими болезнями необходимо быть особенно внимательными к состоянию кожи в холода.