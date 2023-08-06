Сотни пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково

О закрытии воздушной зоны над московским аэропортом Внуково сообщили изданию «Осторожно, Москва» застрявшие на территории воздушной гавани пассажиры.

По словам людей, ожидающих посадку на свои рейсы, все вылеты задерживаются. В данный момент все гейты закрыты, прилетающие самолеты перенаправляют в другие аэропорты.

По данным Mash, в небе над аэропортом введен план «Ковер». Предположительно, в небе засекли неизвестные или опасные объекты. Всего задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за обнаружения неопознанного летающего объекта.