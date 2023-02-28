Стала известна причина закрытия аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за обнаружения неопознанного летающего объекта. Причину закрытия воздушного пространства над северной столицей назвал «Известиям» руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

«При любом обнаружении неопознанных объектов, которые потенциально могут быть опасными, особенно в сложившейся политической обстановке, служба безопасности аэропорта и полиция действуют по инструкции», — пояснил эксперт.

Стало известно, что на территории воздушной гавани был введен план «Ковер» — это определенный порядок действий служб и персонала для обеспечения безопасности и создания условий для обследования территории.

Ранее сообщалось, что вылетевшие из Москвы в Санкт-Петербург самолеты развернулись обратно.