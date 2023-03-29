Сотрудница Wildberries обокрала столичный пункт выдачи заказов

После просмотра записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что бывшая сотрудница делала заказы в маркетплейсе, после чего оформляла возврат и уносила все товары домой. Так, женщине удалось украсть косметику, открытки, одежду для кошки. После увольнения она также приходила на пункт выдачи ночью со своими ключами, чтобы вынести еще несколько товаров. Информация о случившемся и записи с камер были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее собственники пунктов выдачи собрались «штурмовать» офис Wildberries в Москве. Они собрались, чтобы массово выразить недовольство новыми штрафами за брак.