Сотрудница Wildberries обокрала столичный пункт выдачи заказов
Сотрудница столичного ПВЗ Wildberries похитила 50 единиц товаров.
Сотрудница ПВЗ Wildberries похитила из столичного пункта выдачи 50 единиц товаров, передает Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, женщина работала в одной из точек маркетплейса на Рублевском шоссе без трудового договора и получала зарплату наличными. После нескольких опозданий ее уволили. Примерно в это же время владелец ПВЗ заметила пропажу десятков товаров, которые должны были отправиться обратно на склады после возврата.
После просмотра записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что бывшая сотрудница делала заказы в маркетплейсе, после чего оформляла возврат и уносила все товары домой. Так, женщине удалось украсть косметику, открытки, одежду для кошки. После увольнения она также приходила на пункт выдачи ночью со своими ключами, чтобы вынести еще несколько товаров. Информация о случившемся и записи с камер были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее собственники пунктов выдачи собрались «штурмовать» офис Wildberries в Москве. Они собрались, чтобы массово выразить недовольство новыми штрафами за брак.