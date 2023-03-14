Собственники пунктов выдачи собрались «штурмовать» офис Wildberries в Москве

Собственники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) собрались «штурмовать» офис компании Wildberries в Москве. Они собрались, чтобы массово выразить недовольство штрафами за брак. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщает Telegram-канал Baza, с начала марта собственников пунктов выдачи маркетплейс начал штрафовать за бракованные товары или подмены, которые возвращают покупатели, без права на оспаривание.

По словам владельцев пунктов, когда бракованный товар отправляется снова на склад Wildberries, никто не дает гарантию, что его изымут из оборота. Таким образом, под штраф могут попасть сразу несколько собственников пунктов выдачи, к котором придет один и тот же бракованный заказ.