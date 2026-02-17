Опубликовано 17 февраля 2026, 00:321 мин.
Сотрудники отеля поддержали приехавшую отметить развод москвичку
Сотрудники отеля разложили записки в знак поддержки для москвички после развода.
Фото: Pixabay
Сотрудники отеля поддержали приехавшую отметить развод москвичку, об этом сообщил Telegram-канал «Москвач».
Женщина заселилась в отель и упомянула при регистрации, что развелась. Персонал отеля неравнодушно отнесся к ее жизненной ситуации.
«Сотрудники отеля разложили по номеру записки с поддерживающими фразами и ваучеры на бесплатные коктейли в баре», -- говорится в публикации.
