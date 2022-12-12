Коуч дала совет неуверенным в себе людям

Совет неуверенным в себе людям для поднятия самооценки дала в беседе с «Мослентой» сертифицированный коуч и бизнес-тренер, эксперт по повышению личной эффективности, автор программ личностного роста Мария Кармин. По ее словам, даже людям без выдающихся успехов и имеющим негативный опыт в прошлом важно поверить в себя.

«Самое важное, что нужно постараться сделать как можно скорее, — это провести разотождествление себя и своего прошлого неудачного опыта, своих результатов и своих социальных ролей. То, какой вы сотрудник, начальник, предприниматель, отец или супруг, не говорит о том, какой вы человек. Поймите, что вы больше, чем все ваши роли в совокупности. Вы входите в какую-то роль и в ней вы можете проявляться успешно или не очень, обучаться новому и так далее. Но вы нечто большее, совершенное, уникальное и духовно наполненное», — заявила Кармин.

Ощутив это в полной мере однажды, человек может стать намного более уверенным в себе в любых ситуациях и намного более свободным в собственных проявлениях, подчеркнула коуч. Каждому человеку необходимо обрести самооценку, никак не связанную с оценками других людей.

«В противном случае мы вписываем себя в чужое представление о нас или в чужую картину мира, в чужое восприятие того, какими нам нужно быть», — объяснила Кармин.

Оценивать и осознавать себя в ситуациях самостоятельно не так-то просто, особенно если человек уже привык опираться на заданные стандарты. Потребуется смелость, ответственность за себя и готовность признать свободу воли и выбора: свою и других, добавила коуч.

Ранее Кармин назвала лучшие способы отражения критики. Хейтеру важно поддержание и развитие конфликта, поэтому самой неудачной реакцией может стать спор с ним, заметила она.