Священник дал совет тревожным пессимистам

Совет тревожным пессимистам дал в личном Telegram-канале московский священник, клирик храма в Отрадном Николай Бабкин. По его словам, люди впадают в уныние потому, что замечают только негатив, а позитивные явления и события обесценивают.

«Надо вырабатывать новую привычку — учить себя замечать хорошее и дальше — благодарить его источник. Мозг через время привыкнет, сознание перестроится. Человек почувствует радость и покой», — написал священник.

Он пояснил, что, обесценивая хорошее, человек теряет навык испытывать радость и благодарность. «Он тонет в тревоге и ожидании беды. Неудивительно, что тогда человек теряет надежду и веру в победу добра», — заявил Бабкин, отметив, что психологические привычки можно менять, хоть это и требует времени и усилий.

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