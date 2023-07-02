Знаменитый композитор сравнил советских студентов с современными

Основную проблему студентов Московской консерватории назвал «Мосленте» знаменитый композитор Максим Дунаевский. Он рассказал, что у современных молодых людей изменились нравы и отношение к обучению.

«Я прожил девять лет в США и прекрасно знаю американских студентов. Это очень веселые, свободные молодые ребята, но университет для них все так же — храм. А в нашей консерватории это потеряно», — пояснил Дунаевский.

Композитор отметил, что сам окончил Московскую консерваторию еще в СССР. «Для меня это был храм, куда люди заходили, затаив дыхание, с замиранием сердца. К сожалению, сейчас этого нет», — заявил он. Однако, по его словам, сейчас он преподает в альма-матер и вместе с другими педагогами пытается восстановить утраченную атмосферу.

Ранее россияне [вспомнили](https://moslenta.ru/news/istoriya/puteshestviya-vo-vremeni-28-03-2022.htm_ о путешествии во времени в стенах Московской консерватории. Они рассказали, как любили гулять в районе учреждения, как посещали в его стенах бесплатные концерты и лекции, а также обратили внимание, как время изменило это место.