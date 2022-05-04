Названы способы использования советских одеколонов

Фото флаконов с самыми популярными среди советских граждан одеколонами было опубликовано в группе «Мы из СССР - Вспомним лучшее» в соцсети «ВКонтакте». Россияне назвали парфюмерные хиты тех лет и перечислили способы их использования.

Участники сообщества отметили, что и сейчас возможно купить подобный парфюм, например, «Шипр», «Тройной», «Красная Москва». Однако с советских времен, по мнению фолловеров, остались только названия: и упаковка, и аромат изменились.

«Отличный одеколон и его запах», «Ароматы моего детства. Ими пользовались дедушки и папа», «Супер одеколоны были», «До сих пор "Тройничок" в употреблении, «Как-то раз брызнул на запястье "Шипром" — три дня пахло. Стойкий очень», — откликнулись под публикацией подписчики.

Комментаторы отметили, что в СССР парфюмерия использовалась не только по прямому назначению. По словам одной из пользовательниц сети, ее отец после бритья наливал одеколон на ладони и хлопал по щекам, то есть использовал его в качестве лосьона. Другие юзеры назвали еще несколько способов применения: «Во времена сухого закона одеколоны пользовались огромным спросом. Были актуальны для принятия внутрь, особенно "Тройной"», «"Тройной" брали в основном, чтобы натираться, компрессы делать».

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