Известную советскую актрису госпитализировали в Москве

Известную советскую актрису Галину Польских госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, Польских несколько дней проведет под наблюдением врачей отделения артериальной гипертензии. У актрисы гипертония, также имеются другие хронические заболевания, их лечение скорректируют по результатам всестороннего обследования.

Польских — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка РСФСР. Известна по ролям в фильмах «Дикая собака динго», «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Отцы и деды», «Выше радуги», «Тени исчезают в полдень» и другим.

Ранее о популярных заблуждениях по поводу гипертонии рассказала заведующая кардиологическим отделением МОНИКИ Нино Соселия. Она заявила о возможности бессимптомного протекания заболевания.