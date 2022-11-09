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01:19, 09 ноября 2022
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Мясников дал простые советы больным простатитом

Мясников дал простые советы больным простатитом
Фото: Victor Freitas / Unsplash

Простые советы больным простатитом дал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Это заболевание возникает у 70-80 процентов мужчин старше 60 лет.

«В первую очередь, мужчина должен больше двигаться, больше заниматься упражнениями, в том числе, и силовыми. Он должен худеть, избегать запоров и учиться правильно ходить по-маленькому», — дал рекомендации доктор.

У лекарств от простатита существуют побочные явления, а их эффективность кратковременна. Поэтому Мясников посоветовал цитокинотерапию. Это практически безвредное лечение белками, которые воспроизводит сам организм человека в ответ на болезнетворное воздействие. Цитокинотерапия стимулирует иммунитет и блокирует размножение вирусов и бактерий.

Ранее Мясников перечислил ошибки при лечении гипертонии. По его словам, большинство людей с повышенным давлением борются с недугом неправильно.

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