Эксперт Хвостов дал советы девятиклассникам с плохим аттестатом

Советы девятиклассникам с плохим аттестатом и их родителям дал директор по связям с образовательным сообществом образовательной компании MAXIMUM Education Александр Хвостов. В беседе с «Мослентой» он заявил, что в первую очередь нужно разобраться в причинах неуспеваемости школьника.

Эксперт отметил, что часто плохой успеваемости школьника сопутствую несколько причин: сложная учебная программа, конфликты с учителями или одноклассниками, возможно, уже сформированные интересы, которые находятся за пределами школы. При этом сойтись на том, что ребенок просто лентяй, — не подойдет, а если самостоятельно выявить причину не получается, возможно, стоит обратиться к специалистам, посоветовал Хвостов.

«Если ребенок хочет уйти из школы, потому что ему там некомфортно или он боится сдавать ЕГЭ, можно постараться исправить ситуацию: разрешить конфликты, подтянуть предметы на курсах или с репетитором, рассмотреть вариант перевода в другую школу или перехода на семейное обучение», — рассказал специалист.

При этом в колледж стоит поступать только в том случае, если ученик уже знает направление, по которому он хотел бы учиться дальше. В рамках средне-специального образования можно рассмотреть несколько возможных вариантов действий: с низким средним баллом реально поступить на направления, где готовят специалистов сферы обслуживания или учат рабочим профессиям. Если же в выбранное учебное заведение ребенок не проходит по баллам, то стоит рассмотреть колледжи в других районах или даже городах.

Кроме того, можно рассмотреть вариант обучения на платной основе. Сейчас, по словам собеседника, ценятся специалисты в самых разных областях — от автомехаников и маляров до огранщиков алмазов и сборщиков корпусной мебели. А их зарплаты по России в среднем составляют около 100 тысяч рублей.

Ранее были названы самые популярные направления обучения у абитуриентов колледжей.