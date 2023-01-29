Опубликованы советы для желающих увеличить свой доход

Советы для желающих увеличить свой доход публикует «Мослента» по итогам разговора с экспертом в области маркетинга, бизнес-наставником и консультантом по продажам Анастасией Любарской.

«При запросе на увеличение заработка важно понять, каких навыков не хватает для продолжения карьеры. Специалистам, работающим в найме, я рекомендую спросить у руководителя, что нужно освоить и какие hard skills прокачать, чтобы взять на себя дополнительные функции и претендовать на более высокую зарплату», — сказала специалист.

Самозанятым для поднятия цены на свои товары и услуги Любарская рекомендовала провести опрос среди клиентов. У потребителей следует уточнить, чего не хватает продукту или услуге на данный момент, что можно добавить, чтобы клиенты покупали лот дороже, какие запросы у них есть.

Если опыта, навыков и кейсов достаточно, а вы уперлись в свой «потолок доходов» и не можете преодолеть определенную финансовую отметку, нужно менять мышление, заверила эксперт. В этом, по ее мнению, поможет смена окружения: можно вступить в закрытый клуб предпринимателей или примкнуть к сообществу людей, чей уровень дохода выше, купить обучение или наставничество у более успешного эксперта.

Немаловажно также прокачивать свою финансовую грамотность и формировать пассивный источник дохода. Инструментов для этого много, например, эффективны покупка недвижимости, облигаций, ценных бумаг, открытие депозита в банке, выход на фондовый рынок. Как сообщила Любарская, начать следует с доступных и подходящих по бюджету, постепенно увеличивая суммы и приумножая капитал.

Ранее экономист перечислила шесть способов быстрее вырваться из «долговой петли».