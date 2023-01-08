Экономист перечислила шесть способов быстрее вырваться из «долговой петли»

Шесть способов быстрее закрыть кредиты перечислила в беседе с «Мослентой» экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы «Смарт инвестиции» Ольга Чурилова.

«В первую очередь проанализируйте, сколько лишних денег вы передаете банку. Для этого возьмите график платежей и суммируйте все проценты за год. Такая практика позволит трезво взглянуть на ситуацию и стимулирует к действию», — заявила Чурилова.

Чтобы быстрее вырваться из «долговой петли», она порекомендовала внедрить привычку делать частично-досрочные погашения в размере хотя бы одной-трех тысяч рублей ежемесячно. «В качестве примера возьмем кредит в один миллион рублей на 15 лет под 11 процентов годовых. Если каждый месяц, начиная с первого взноса, платить банку дополнительно три тысячи рублей, можно сэкономить 450 тысяч рублей только на процентах!» — объяснила специалист.

Второй способ — после каждого частично-досрочного погашения кредита уменьшать его срок, а не размер платежа. «После внесения суммы, превышающей предписанный банком платеж, дальнейший график пересматривается. Клиенту предлагается уменьшить срок кредита или размер ежемесячной оплаты. Если отдать предпочтение первому варианту, при перерасчете долг по процентам снижается. У выбравшего второй вариант должника будет уменьшаться только тело кредита», — объяснила собеседница «Мосленты».

Чурилова также посоветовала ежегодно пересматривать страховку по ипотеке. Стоимость услуги зависит от страховой компании, уточнила она. Банк реализует всегда только свою услугу или партнеров, с которыми заключен договор. Последние выплачивают банку комиссионное вознаграждение за привлечение клиентов.

«Если вы попросите банковских сотрудников предоставить список аккредитованных организаций и актуальных предложений, то увидите, что суммы отличаются. Например, в одной компании страховка стоит 35 процентов, а в другой — 15 процентов», — сказала эксперт и посоветовала менять страховую в случае наличия более выгодных вариантов. «Если в прошлом году вы отдавали 17 процентов, а в этом — 15 процентов, разницу в несколько тысяч можно использовать для частично-досрочного погашения кредита», — добавила она.

Экономист также напомнила о возможности получения различных налоговых вычетов — например, за покупку недвижимости, за лечение, за обучение ребенка. Она призвала не расходовать эти средства на бытовые нужды, а направлять их в частично-досрочное погашение.

Пятый способ быстрее избавиться от кредитов — закрыть все кредитные карты. «Этот банковский продукт настроен так, что внесенные средства направляются сначала на оплату процентов, если вы не уложились в льготный период. Основной долг погашается по остаточному принципу», — объяснила Чурилова. Тем, кто не может закрыть кредит по карте, она посоветовала взять потребительский кредит, проценты по которому будут ниже. Отказ от кредитки также позволит избежать необдуманных трат, подчеркнула она.

«Если карта нужна, если вы пока не можете без нее обойтись, постепенно снижайте лимит. Например, попросите банковского сотрудника уменьшить его со 100 тысяч рублей до 95 тысяч рублей. Делайте так каждый месяц, пока не дойдете до нулевого результата. После этого можно спокойно закрыть счет», — порекомендовала Чурилова.

Шестой способ — создание денежной «подушки безопасности». «Многие люди полагают, что им просто не с чего копить деньги. Настройте автоматическое перечисление ежемесячно хотя бы небольших сумм. Благодаря этому в экстренной ситуации вам не придется «влезать» в долговую яму», — объяснила она.

Ранее Чурилова назвала приложения для эффективного контроля своего бюджета. В одном из них можно отслеживать поступления и расходование денег, сравнивать показатели за разные промежутки времени, анализировать траты и планировать бюджет, вести семейный учет.