Семейный психолог перечислила худшие популярные советы из старины

По словам специалиста, лучше следить за своим аппетитом, не наедаться «впрок», чтобы не навредить здоровью.

Следует забыть и совет «не обращайте внимания на свои эмоции». Он сможет стать причиной подавления и накопления негативных ощущений, что рано или поздно приведет к психологическим проблемам.