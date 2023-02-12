Инвестор дала советы начинающим вкладчикам

Советы начинающим вкладчикам в беседе с «Мослентой» дала финансовый коуч, квалифицированный инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова.

«Существует много вариантов инвестирования: ценные бумаги, коммерческая и жилая недвижимость, криптовалюты, предметы искусства, драгоценные металлы. Самый простой и знакомый всем способ — банковские вклады», — сказала специалист.

Однако, по словам Назаровой, процент, который предлагает банк, невысок, и получается, что инфляция обгоняет доход. Чтобы вложения росли быстрее, чем инфляция, нужно инвестировать в активы, которые показывают рост от десяти процентов. Разные ценные бумаги дают разную доходность: это может быть и шесть-семь процентов, как в банках, а может и 10, 15, 20 процентов годовых.

Даже небольшие суммы при регулярном инвестировании дадут потрясающие результаты, заверила эксперт. При этом она рекомендовала придерживаться определенных правил.

Важно регулярно откладывать деньги и выбирать активы, которые приносят больший процент. Еще Назарова рассказала о горизонте инвестирования: чем больше лет на инвестирование у нас в запасе, тем больше денег.

Кроме того, она предупредила, что не стоит начинать вкладывать деньги, не пройдя обучение по теме. «Перед тем, как инвестировать на фондовом рынке и в криптовалюты, необходимо обучиться основам, чтобы делать это безопасно», — уточнила она и отметила, что грамотное преумножение и сохранение капитала доступно людям совершенно разных уровней достатка.

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