Люди
20:18, 23 октября 2022
1 мин.

Доктор Павлова дала советы неспортивным людям по включению физкультуры в жизнь

Доктор Павлова дала советы неспортивным людям по включению физкультуры в жизнь
Фото: Gabin Vallet / Unsplash

Советы неспортивным людям по включению физкультуры в жизнь дала в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Как лучше — заниматься физкультурой пару раз в неделю по два часа или каждый день по десять минут? Есть данные, что для взрослых неспортивных людей лучше все-таки делать несколько подходов по 10-15 минут каждый день, чем два-три раза в неделю по часу-два. Для здоровья лучше рассчитывать, что вы будете заниматься физкультурой постоянно, а не надрываться от случая к случаю», — написала доктор.

Павлова отметила, что первых результатов — приятного тонуса тела — можно добиться уже в первую неделю занятий.

Даже профессиональным спортсменам необходимо постоянно поддерживать форму, потому что «она с нами не навсегда», подчеркнула врач.

Ранее Павлова призвала мужчин бороться с лишним весом и ожирением. Она рассказала о последствиях отказа от этой борьбы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.