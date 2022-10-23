Доктор Павлова дала советы неспортивным людям по включению физкультуры в жизнь

Советы неспортивным людям по включению физкультуры в жизнь дала в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Как лучше — заниматься физкультурой пару раз в неделю по два часа или каждый день по десять минут? Есть данные, что для взрослых неспортивных людей лучше все-таки делать несколько подходов по 10-15 минут каждый день, чем два-три раза в неделю по часу-два. Для здоровья лучше рассчитывать, что вы будете заниматься физкультурой постоянно, а не надрываться от случая к случаю», — написала доктор.

Павлова отметила, что первых результатов — приятного тонуса тела — можно добиться уже в первую неделю занятий.

Даже профессиональным спортсменам необходимо постоянно поддерживать форму, потому что «она с нами не навсегда», подчеркнула врач.

Ранее Павлова призвала мужчин бороться с лишним весом и ожирением. Она рассказала о последствиях отказа от этой борьбы.