Психолог дала советы по проведению новогодних каникул у школьников

Советы по проведению новогодних каникул у школьников дала в беседе с «Мослентой» психолог Екатерина Зиновьева.

«Зимние каникулы — это своего рода передышка посреди очень активного и напряженного периода и для взрослых, и для детей. На мой взгляд, самое полезное, что можно сделать в этот период — это переключиться с повседневных задач на что-то другое. Это положительно влияет на эффективность работы мозга и нервной системы. Отдыхать нужно и полезно для здоровья — физического и душевного», — сказала специалист.

Психолог отметила, что длинные праздники — идеальное время для путешествий, прогулок с детьми, катания с горок, встреч с друзьями, походов в гости, просмотра фильмов, различных игр и любых других не рутинных дел. Однако это и время отдыха родителей, потому в организации досуга важно учесть потребности и желания всех членов семьи, уточнила Зиновьева. В таком случае она рекомендовала перед праздниками собрать семейный совет, на котором следует узнать пожелания всех членов семьи и составить график активностей с учетом пожеланий каждого.

При этом, по словам эксперта, во время новогодних праздников во многих семьях действительно нарушается режим дня. Это не всегда удобно, иногда ведет к плохому самочувствию и трудностям с возвращением в рабочее русло у детей. «Но праздники длятся всего 10 дней и потом волей-неволей приходится входить в обычный режим. Обычно у всех за пару дней это получается. Если у родителей получается соблюдать режим дня, приближенный к режиму их обычной жизни, то это, конечно, лучше для нервной системы и их, и детей. Если нет, значит, в конце праздников всех ждет стресс и пара неприятных дней. Кому что легче пережить, решайте сами», — резюмировала Зиновьева.

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