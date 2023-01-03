Ветеринар дала советы по снижению стресса у животных в праздники

Советы по снижению стресса у животных в праздники дала на официальном сайте мэра Москвы ветеринарный врач Мосветcтанции Ирина Розанова. Специалист отметила, что питомцы могут пугаться не только фейерверков, но и пришедших в гости гостей.

«Лучше продумать личный уголок для любимца — у него должно быть место в квартире, где он сможет спрятаться, а также спокойно провести время, пока за окном запускают фейерверки», — сказала ветеринар.

Если питомец плохо переносит большие скопления людей, можно дать ему успокоительное для животных или препараты для лечения поведенческих расстройств. Однако делать это допустимо строго по назначению врача.

Ранее были перечислены самые частые причины обращений к ветеринарам зимой. Ветеринары призвали хозяев следить за тем, чтобы питомец не переохлаждался.