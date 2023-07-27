Топ-менеджер дал россиянам советы по управлению бюджетом

Советы по управлению бюджетом дал в беседе с «Мослентой» топ-менеджер международных и российских компаний Геннадий Дикалов. Он порекомендовал делить деньги на три части: 50, 30 и 20 процентов.

«Наибольшая часть — это основа, которая должна покрывать базовые расходы: питание, бытовые товары, кредиты. 20 процентов — это резерв, подушка безопасности, которая необходима на случай непредвиденных экстренных расходов. К примеру, заранее мы не можем предсказать травмы или болезнь», — рассказал эксперт. «Подушку безопасности» он посоветовал хранить в разных валютах — рублях, долларах, евро и юанях.

Дикалов подчеркнул, что человек не должен забывать о себе, о том, что приносит ему удовольствие. На развлечения он предлагает тратить 30 процентов бюджета. Специалист отмечает, что на радостях не стоит экономить, что периодически можно позволять себе что-то непривычное и дорогое: такие траты могут стать стимулом для стремления к росту и процветанию.

Чтобы отслеживать грамотное распределение расходов, собеседник «Мосленты» советует вести учет денежных средств на электронном или бумажном носителе. Однако некоторым людям удобнее держать все цифры в голове, что тоже нормально, отмечает он.

«Лично я отношусь к такому типу людей: мне комфортнее жить по ощущениям. Если вы предпочитаете делать так же и это негативно не сказывается на ваших финансах, то в программах для их отслеживания необходимости нет», — заявил Дикалов.

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