Кинолог дала советы подобравшим щенка на улице

Порядок действий для людей, подобравших щенка на улице, перечислила «Мосленте» кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. В первую очередь она посоветовала отвезти собаку в ветеринарную клинику для обследования и обработки от паразитов.

Животное, найденное на улице, может иметь хозяев. Поэтому в клинике также необходимо проверить, есть ли у щенка чип и можно ли по нему найти владельцев «потеряшки». Если питомец все же оказался бездомным, необходимо выяснить у ветеринара график дальнейших обработок и вакцинации.

«До получения результатов анализов щенка можно оставить в стационаре ветеринарной клиники, найти временную передержку (в группах волонтеров в социальных сетях) или забрать себе. Но не забирайте щенка сразу к себе домой, если у вас есть маленькие дети или другие животные», — порекомендовала Гимазитдинова.

Если собака все же остается в новом доме, ей необходимо организовать место. «Выделите небольшое пространство в квартире, где щенок может спокойно отдохнуть. Положите плед или лежанку, купите миски для воды и еды, пеленки, корм, игрушки. Первые несколько дней не следует нагружать щенка излишним общением. Постарайтесь не оставлять животное в одиночестве и спокойно относитесь к его тревоге», — предупредила Гимазитдинова.

Далее щенка необходимо познакомить с квартирой и другими членами семьи, а также начать обучать легким трюкам и командам. При этом питомцу необходимо дать время на адаптацию и не торопиться.

Ранее Гимазитдинова перечислила 10 признаков стресса у собаки. Эксперт отметила, что при изменениях в поведении питомца следует в первую очередь исключить заболевания.