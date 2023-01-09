Кинолог перечислила 10 признаков стресса у собаки

10 признаков стресса у собаки перечислила «Мосленте» кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова.

Эксперт отметила, что при изменениях в поведении питомца следует в первую очередь исключить заболевания. Если проблем со здоровьем нет, то признаками стресса могут быть проблемы со сном, отказ от еды, частое дыхание и дрожь в теле, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, а также невозможность сосредоточиться на командах. Собака может повторять одни и те же движения, портить вещи, скулить, часто облизываться и прижиматься к полу. О стрессе у питомца также говорит растягивание рта в «улыбку».

Обеспокоенная собака начинает бояться темноты, звуков, высоты, новых мест и толпы. На прогулке она может проявлять внезапную агрессию к животным и другим людям. «Причин возникновения стресса у собак может быть множество: оставление в одиночестве, некомфортное общение с другими животными, переезд, изменение состава семьи, ухудшение отношений внутри семьи, резкие звуки, внезапный испуг на прогулке и так далее», — объяснила кинолог. Она рекомендовала обратиться за помощью к специалисту.

Ранее Гимазитдинова перечислила вредные советы по воспитанию собак. По ее словам, интернет заполнен недостоверными рекомендациями по дрессировке питомцев.