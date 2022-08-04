Психолог дала советы родителям первоклассников перед школой

Советы родителям первоклассников перед 1 сентября «Мосленте» дала психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Она советует устроить праздник для всей семьи.

«Когда вы отправляете ребенка в школу, вы сами становитесь родителями другого уровня, как и ваши дети. Отбросьте волнения и счастливо встречайте новый этап жизни, новый этап взаимодействия с уже не малышом», — сказала она.

Специалист рекомендует ни в коем случае не нервничать, так как дети чувствуют негативные эмоции родителей и ведут себя соответствующе.

«Важно самим принять тот факт, что ребенок становится взрослым и все больше может нести ответственность за свою жизнь. Начинайте больше доверять миру и своему малышу. Обязательно хвалите его за то, что он стал таким самостоятельным», — посоветовала психолог.

Ранее стало известно о том, что в российских школах до конца года введут программы патриотического воспитания.