В российских школах до конца года введут программы патриотического воспитания

Программы патриотического воспитания введут в российских школах до конца текущего года, сообщают РИА Новости. О решении заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры».

«Уже по итогам 21 года более чем в 92 процентах школ и коллежей внедрены рабочие программы воспитания с охватом более чем 97 процентов школьников и 88 процентов студентов. В этом году такие программы будут внедрены во всех образовательных организациях», — сказала она. Вице-премьер напомнила, что федеральный проект «Патриотическое воспитание» стартовал в 2021 году.

Для реализации проекта уже подготовлена нормативно-правовая база, внедряется институт советников и формируется должность директора по воспитанию для помощи педагогам, сообщила Голикова.

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