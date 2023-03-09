Педагог дала советы родителям накануне детских контрольных и экзаменов

Советы, как вести себя родителям накануне детских контрольных и экзаменов, дала в беседе с «Мослентой» специалист по билингвальному развитию детей, дипломированный преподаватель английского и французского языков Мария Елисеева. По словам педагога, главное для детей в период испытаний — это поддержка родителей.

«Самое главное, что родители могут дать ребенку, — это эмоциональная поддержка и правильная мотивация. Чем меньше тревожности в семье по поводу успеваемости, тем спокойнее ребенок. Сосредоточьтесь не на оценках, а на качестве знаний. Если ребенку интересно учиться, узнавать новое, в жизни он редко будет испытывать стресс и добьется гораздо большего», — пояснила специалист.

Непосредственно перед проверочными работами важно не пугать школьников: не стоит задавать вопросы, которые могут вызвать тревогу, расписывать негативные последствия неудовлетворительных оценок. Наоборот, нужно убедить ребенка, что проверка знаний — дело важное, но вполне житейское, рекомендовала Елисеева.

Лучше повторить вместе с детьми учебный материал и подумать, какие трудности могут возникнуть на контрольной и как их преодолеть. Собеседница «Мосленты» посоветовала проследить, чтобы перед экзаменом ребенок выспался и хорошо поел, тогда у него будет достаточно энергии для «мозгового штурма».

Ранее психолог назвала способы развить эмоциональный интеллект у ребенка. Она отметила, что навык понимания чужих и собственных эмоций необходим ребенку для дальнейшей успешной жизни.