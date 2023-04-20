В Москве мужчина два года совращал семилетнего сына коллеги

Более двух лет совращал ребенка своей коллеги 58-летний москвич. По данным SHOT, мужчина присматривал за семилетним мальчиком во время рабочих смен матери.

По данным канала, первый случай совращения произошел в начале 2021 года, после чего оно стало регулярным. Мальчик долго не решался рассказать об этом матери, а когда сделал это, женщина сразу обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мужчина надругался над 12-летней девочкой и приставал к другой школьнице в одном из столичных парков.