Мужчина надругался над 12-летней девочкой в одном из московских парков

Мужчина надругался над 12-летней девочкой и стал приставать к другой школьнице в одном из столичных парков, сообщает ГСУ СК России по Москве. Он задержан.

По данным следственного органа, 15 апреля 51-летний педофил надругался над 12-летней девочкой в парке на севере Москвы. После чего он пытался сделать это и с другой девочкой. Однако 11-летняя школьница оказала активное сопротивление и смогла отбиться.

Подозреваемый вину признал. Следствие будет добиваться его ареста.

Ранее 14-летняя школьница родила после изнасилования в Москве.