14:18, 18 апреля 2023
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Мужчина надругался над 12-летней девочкой в одном из московских парков
Педофил надругался над 12-летней девочкой в столичном парке.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Мужчина надругался над 12-летней девочкой и стал приставать к другой школьнице в одном из столичных парков, сообщает ГСУ СК России по Москве. Он задержан.
По данным следственного органа, 15 апреля 51-летний педофил надругался над 12-летней девочкой в парке на севере Москвы. После чего он пытался сделать это и с другой девочкой. Однако 11-летняя школьница оказала активное сопротивление и смогла отбиться.
Подозреваемый вину признал. Следствие будет добиваться его ареста.
Ранее 14-летняя школьница родила после изнасилования в Москве.