В Москве сожгли автомобиль главного конструктора системы ГЛОНАСС

Двое мужчин сожгли автомобиль Toyota Land Cruiser главного конструктора системы ГЛОНАСС в Москве Валерия Бабакова, сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, поджег был совершен в ночь на вторник, 5 сентября, на парковке улицы Исаковского на северо-западе Москвы. Пламя перекинулось на стоящие рядом машины Mazda и BMW, они частично повреждены.

Известно, что Бабков работает президентом группы компаний «НАВИС Групп», производящие аппаратуру для систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений.

Ранее стали известны подробности о сгоревшем в центре Москвы Lamborghini.