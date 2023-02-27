Кудрявцева и Чехова в купальниках спародировали на видео шпагат Волочковой
Легендарный шпагат российской балерины Анастасии Волочковой попытались повторить на видео телеведущие Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова. Роликом Чехова поделилась в сторис в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
«Настя Волочкова, передаем тебе огромный привет в общем шпагате», — сказали знаменитости.
На видео Кудрявцева и Чехова сидят в купальниках в деревянной купели, вытянув по одной ноге в стороны, имитируя «общий» шпагат.
Ранее свою растяжку продемонстрировала известная гимнастка и телеведущая, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. Одетая во все черное знаменитость сделала у стены шпагат, затем встала на руки, запрокинув одну ногу за голову.