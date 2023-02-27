Кудрявцева и Чехова в купальниках спародировали на видео шпагат Волочковой

«Настя Волочкова, передаем тебе огромный привет в общем шпагате», — сказали знаменитости.

На видео Кудрявцева и Чехова сидят в купальниках в деревянной купели, вытянув по одной ноге в стороны, имитируя «общий» шпагат.

Ранее свою растяжку продемонстрировала известная гимнастка и телеведущая, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева. Одетая во все черное знаменитость сделала у стены шпагат, затем встала на руки, запрокинув одну ногу за голову.