Спасение мужчины из пруда в Москве попало на видео

Отдыхающие на Бирюлевском пруду москвичи спасли из воды едва не утонувшего мужчину. Ситуация попала на видео, опубликованное изданием «Подъем».

На кадрах трое отдыхающих вытаскивают из водоема человека в бессознательном состоянии. За руки и за ноги его выносят на асфальт, переворачивают на бок и оказывают первую помощь.