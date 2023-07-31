14:47, 31 июля 2023
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Спасение мужчины из пруда в Москве попало на видео
Москвичи спасли едва не утонувшего в Бирюлевском пруду мужчину.
Кадр: Telegram-канал Mash
Отдыхающие на Бирюлевском пруду москвичи спасли из воды едва не утонувшего мужчину. Ситуация попала на видео, опубликованное изданием «Подъем».
На кадрах трое отдыхающих вытаскивают из водоема человека в бессознательном состоянии. За руки и за ноги его выносят на асфальт, переворачивают на бок и оказывают первую помощь.
Прибывшим на место медикам удалось реанимировать пострадавшего. После этого его доставили в больницу.
Ранее пожарные спасли человека из горящей квартиры на восьмом этаже жилого дома в Москве. Ситуация попала на видео.