Спасение человека из горящей квартиры в Москве попало на видео
Пожарные спасли человека из горящей квартиры на восьмом этаже жилого дома в Москве.
Спасение человека из горящей квартиры на восьмом этаже жилого дома в Москве попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».
На кадрах запечатлено, как спасатели с помощью автовышки поднялись к окну квартиры и сняли человека, сидящего на подоконнике. Операция прошла под аплодисменты очевидцев.
Пожар случился в многоэтажке на Дмитровском шоссе. Из здания эвакуировали 10 человек. По данным Telegram-канала Baza, пострадали пять человек, среди них трое детей. Из пожара спасли семимесячную девочку, ее госпитализировали с отравлением угарным газом, передает Telegram-канал SHOT.
Ранее пожар у Ленинградского вокзала в Москве попал на видео. В результате инцидента никто не пострадал.