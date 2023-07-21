Город
11:06, 21 июля 2023
1 мин.

Спасение человека из горящей квартиры в Москве попало на видео

Пожарные спасли человека из горящей квартиры на восьмом этаже жилого дома в Москве.

Спасение человека из горящей квартиры в Москве попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»

Спасение человека из горящей квартиры на восьмом этаже жилого дома в Москве попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».

На кадрах запечатлено, как спасатели с помощью автовышки поднялись к окну квартиры и сняли человека, сидящего на подоконнике. Операция прошла под аплодисменты очевидцев.

Пожар случился в многоэтажке на Дмитровском шоссе. Из здания эвакуировали 10 человек. По данным Telegram-канала Baza, пострадали пять человек, среди них трое детей. Из пожара спасли семимесячную девочку, ее госпитализировали с отравлением угарным газом, передает Telegram-канал SHOT.

Ранее пожар у Ленинградского вокзала в Москве попал на видео. В результате инцидента никто не пострадал.