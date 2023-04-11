Столичный активист раскрыл причину спасения наличника XIX века на доме в Москве

Причину спасения старого фабричного наличника на доме XIX века в Медовом переулке раскрыл создатель Telegram-канала «Память места_Москва», краевед Сергей Клычков. Он рассказал «Мосленте» подробности случившегося.

По его словам, наличник сняли со здания, принадлежавшего крупнейшей дореволюционной фабрике Кудряшовых. Он отметил, что проектом реконструкции здания занимался известный российский архитектор Максим Карлович Геппенер. Наличники представляют ценность за счет своей истории, а также за счет оформления и размеров: 3,5 метра в высоту и более 1,5 метра в ширину.

Когда у дома сменился собственник, заменивший наличники, один из них выкупили неравнодушные местные жители. «Это люди, которые любят историю и готовы так поучаствовать в ее сохранении — сделать перечисление», — пояснил Клычков причину их энтузиазма.

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