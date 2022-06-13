Эндокринолог раскрыла пользу кабачка

Спасительные воздействия кабачка на организм человека раскрыла в беседе с «Известиями» врач-эндокринолог Полина Жаркова. По ее словам, овощ помогает похудеть, предупреждает старение клеток, участвует в восстановлении кожи и костей.

«Кабачок — отличный помощник в борьбе с лишним весом. В нем всего 24 килокалории на 100 граммов. Он на 95 процентов состоит из воды, а оставшиеся пять процентов занимает полезная клетчатка, микроэлементы и витамины», — рассказала Жаркова. Она пояснила, что в кабачках мало крахмала и много клетчатки, поэтому они помогают не переедать, улучшают пищеварение и очищают кишечник.

Польза кабачка обусловлена и тем, что в нем содержится почти 70 процентов дневной нормы витамина С. К тому же, этот овощ является мощным антиоксидантом, предупреждающим преждевременное старение клеток. Кабачок участвует в восстановлении кожи, кровеносных сосудов, волос, костей, ногтей и зубов, рассказала эндокринолог.

«А еще кабачок стимулирует синтез лейкоцитов — белых клеток крови, ответственных за борьбу с инфекцией. Содержащийся в овоще витамин А защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию», — добавила Жаркова.

Ранее снижающий риск развития рака кишечника продукт назвала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. По словам специалиста, это и ряд других полезных воздействий на организм человека оказывает авокадо.