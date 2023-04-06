В Подмосковье спасли 11-летнюю девочку с опухолью яичника

В Подмосковье спасли 11-летнюю девочку со злокачественной опухолью яичника, говорится на сайте Видновской районной клинической больницы.

Сообщается, что родители привели ребенка к педиатру с жалобами на боли в животе. Пациентку направили на прием к хирургу и детскому гинекологу. В ходе обследования выяснилось: у девочки образовалась опухоль в яичнике с низкой степенью злокачественности, но способная давать метастазы по всему организму, а также скопилась жидкость в брюшной полости.

Ребенку провели операцию, в ходе которой удалили новообразование. Сейчас пациентка чувствует себя нормально, за ее состоянием наблюдает врач-онколог.

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