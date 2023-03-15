Подмосковные врачи удалили из спины ребенка шестисантиметровую опухоль

Экстренную операцию провели шестилетнему дошкольнику хирурги в подмосковном городе Видное. Врачи удалили из спины ребенка шестисантиметровую опухоль, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, прежде дошкольнику уже делали одну операцию по удалению доброкачественного новообразования, липомы. Но через некоторое время опухоль вернулась.

По словам ведущего детского хирурга Видновской больницы Виктории Жиронкиной, без экстренного оперативного вмешательства липома продолжила бы расти и могла захватить грудную полость и межреберное пространство.

Дошкольнику сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) мягких тканей спины, благодаря чему выяснилось, что опухоль уже вплотную прилегает к ребру. Врачам удалось удалить липому целиком, не нарушив при этом ее целостности и не задев крупные сосуды и нервы ребенка. Пациента уже выписали на амбулаторное лечение, уточнили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи спасли 82-летнюю женщину с огромным тромбом. Они удалили у пенсионерки подвижный 21-сантиметровый тромб.