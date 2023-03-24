38-летняя известная актриса показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала известная актриса Марьяна Спивак. 38-летняя знаменитость опубликовала фотографию c отдыха в Дубае на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«38. Загадала. Сбывайся», — написала артистка.

Спивак позировала в раздельном купальнике черного цвета, зайдя по колено в Персидский залив и подняв руки вверх. Позади нее виднеется знаменитое колесо обозрения «Око Дубая».

«Ты прекрасна», «Самая прекрасная и замечательная девушка», «Красотка», «Ты, как всегда, прекрасна, великолепна и сексуальна», «Замечательная Марьяна», — прокомментировали поклонники.

Ранее многодетная модель Костенко показала фигуру в купальнике.