Психолог раскрыла способ грустить правильно

Способ грустить правильно раскрыла «Мосленте» психолог, профессиональный член Ассоциации интермодальной терапии искусствами, эксперт АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной сфере» Диана Ахмадеева. По ее словам, отрицательные эмоции зачастую не принимаются ни обществом, ни самим человеком, но их необходимо учиться проживать.

В первую очередь нужно принять грусть и позволить себе испытывать ее. «Когда чувство не выражаем — оно остается внутри, как карандаши в карандашнице, а если выражаем — то внутренний резервуар действительно постепенно освобождается от этого чувства, будто бы мы по одному вытаскиваем их и кладем на стол», — пояснила Ахмадеева.

Важно понять причину грусти, так как она сигнализирует о несовпадении с ожиданиями, отсутствии удовлетворения и утрате чего-то значимого. «Про что мне печально? Про что я грущу или плачу? Что из значимого для меня не получает реализации?» — перечислила эксперт вопросы, которые стоит задать себе во время душевного дискомфорта.

После принятия грусти Ахмадеева порекомендовала выбрать способ ее выражения. «Можно прямо сказать себе: я сейчас буду грустить, слушая музыку, или дав себе поплакать, или прогуливаясь по парку, или дав себе время побыть одному, или рассказав кому-то — чтобы меня выслушали. Если ваш способ — побыть одному, важно дать себе это право. Если же ваш способ — рассказать кому-то, важно найти того, кто выслушает, не пытаясь срочно успокоить и развеселить, а просто побудет рядом и разделит грусть», — пояснила специалист. К удачным способам выражения сложных чувств психолог также отнесла творчество и арт-терапию.

«Если же вы понимаете, что грусть не проходит достаточно долго или приходит без видимых на то причин, или вам требуется помощь в ее проживании — важно обратиться к психологу. Поскольку иногда за грустью может прятаться депрессия», — предупредила Ахмадеева.

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