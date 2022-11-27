Психолог раскрыла топ-3 антистрессовых техник

Топ-3 антистрессовых техник раскрыла «Мосленте» психолог, член Ассоциации Интермодальной Терапии Искусствами, эксперт АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной сфере» Диана Ахмадеева. Прежде всего она порекомендовала следить за дыханием.

«Дышать стоит медленно и глубоко, подключая при этом брюшную полость, а не верхнюю часть груди. Выдох должен быть длиннее вдоха», — описала расслабляющую технику психолог. Она отметила, что медленное дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за успокоение.

«Вторая техника — физическая активность: спорт, ходьба, подъем-спуск по лестнице. Уборка — это тоже проявление активности», — заявила Ахмадеева. По ее словам, после стресса в теле остается невыраженный импульс «беги или бей», и движение помогает ему завершиться.

«Третья техника связана с искусством, в самом широком смысле этого слова. Чтобы успокоиться, попробуйте дать эмоциям выход в арт-форме. Только, вопреки частому заблуждению, нужно нарисовать не отвлекающее, приятное, гармонизирующее, а самую сложную эмоцию», — порекомендовала эксперт. После выплескивания негатива на бумагу психолог посоветовала перерисовать получившееся изображение и делать это до тех пор, пока оно не начнет нравиться.

Ранее опасные последствия стресса для организма человека назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, длительный душевный дискомфорт может привести к возникновению различных заболеваний.