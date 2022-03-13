Иммунолог раскрыл способ избежать последствий COVID-19

Чтобы максимально избежать последствий перенесенного COVID-19, необходимо проконсультироваться с врачом, провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддержать системы организма, страдающие от хронических заболеваний. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Если человек заразился, если существуют факторы риска, то необходимо проконсультироваться с врачом. Помимо этого, надо начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную», — пояснил врач. Он подчеркнул, что из-за рисков возникновения инсульта и внутреннего кровотечения инъекции нельзя делать в домашних условиях.

Раскрыв подробности противовоспалительной терапии, Крючков отметил, что при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, подобранные под особенности конкретного организма. Кроме того, после острой фазы заболевания необходим отдых и реабилитация, добавил врач.

«Есть смысл в том, чтобы употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, когда изначально существует, например, диабет. Однако, прежде, чем это делать, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом», — заключил иммунолог.

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