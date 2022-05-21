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Москвичи придумали способ обезопасить детей на игровых площадках

Москвичи придумали способ обезопасить детей на игровых площадках
Фото: страница «Соколинка | Соколиная гора» во «ВКонтакте»

Москвичи придумали способ обезопасить детей на игровых площадках. Лайфхак раскрыли в группе «ВКонтакте» «Соколинка | Соколиная гора».

На опубликованных в сообществе фото видно, что качели на детской площадке во дворе дома на Щербаковской улице обмотаны фольгой и скотчем. Модератор сообщества срошутил, что таким способом местные жители собрались встречать инопланетян.

Москвичи в комментариях объяснили, что хотя конструкция выглядит не очень эстетично, но сделано это ради безопасности. «Это чтоб детям руками держаться было удобнее за более что-то мягкое, чем за холодные стальные цепи, причем иногда ржавые. Иногда в некоторых дворах на цепях надеты резинки», «Прежде всего это для безопасности. Когда детки качаются пальчики могут попасть в звенья цепи. Или защемить мягкие ткани ладошек», — рассказали жители.

Ранее на площадке подмосковного детского сада нашли хищных животных и их нору.

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