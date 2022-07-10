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Назван простой способ остудить квартиру без кондиционера

Назван простой способ остудить квартиру без кондиционера
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Простой способ остудить квартиру в жаркую погоду без кондиционера в беседе с РИА Новости назвал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, сделать это можно при помощи таза с холодной водой и льда. Его нужно установить на подоконник и менять по мере нагревания воды.

Помимо этого, можно использовать вентилятор или же проветривать квартиру, устраивая сквозняк и покидая на это время помещение. В случае, если человек находится в офисе, Тяжельников советует в первую очередь соблюдать питьевой режим: пить прохладную воду регулярно и понемногу.

«Во-вторых, нужно одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду. В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой. Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Также можно намочить ткань и приложить к области затылка, лба», — резюмировал он.

Ранее опасность кондиционера и холодного душа в жару оценил кардиолог, главный врач Первой Градской больницы имени Н.И. Пирогова Алексей Свет.

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