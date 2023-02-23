Раскрыт способ перестать стесняться говорить на иностранном языке

В первую очередь специалист советует комментировать посты в соцсетях. Это можно делать в иноязычных пабликах по интересам. Так можно вступить в диалог на иностранном языке, понаблюдать реакцию комментаторов и помочь себе побороть внутренний страх.

В письме надо стараться использовать новые слова и грамматические конструкции, чтобы закрепить их. Из чужих комментариив можно выписывайь незнакомые фразы и активно применять их. Это пополнит лексический запас и добавит уверенности.