Ортопед назвал максимально безопасный способ работы на грядках

Отказаться от работы на огороде в согнутом положении и сидя на корточках призвал дачников ортопед Михаил Игнатов. В интервью радио Sputnik врач назвал максимально безопасный для здоровья способ ухаживать за грядками.

«Когда вы стоите на прямых ногах, нагнувшись к грядке, у вас перегружается позвоночник, в первую очередь поясница. Когда вы сидите на корточках, страдают коленные суставы, в первую очередь мениски. В результате вам могут грозить остеохондрозы, протрузии и грыжа позвоночника, а также артрозы и другие проблемы с коленными суставами», — заявил Игнатов. Если указанные проблемы со здоровьем уже имеются, они будут прогрессировать, добавил он.

Самый безвредный вариант в данном случае — работать на коленях. Чтобы обезопасить суставы, стоит использовать специальные приспособления — щитки. Лучше всего работать на коленях, согнутых под углом в 90 градусов, уточнил Игнатов.

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