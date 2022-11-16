Мясников дал рекомендации по предотвращению рецидива рака

Что следует делать, чтобы предотвратить рецидив рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Свои рекомендации он перечислил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Итак, рекомендация номер один: человек, перенесший рак, должен наблюдаться у лечащего врача и регулярно проходить необходимую диагностику. Этот же совет актуален и для людей, которые не болели онкологическим заболеванием. Особенно если у них есть генетическая предрасположенность», — предупредил специалист.

По словам Мясникова, после болезни и, в частности, после прохождения химиотерапии необходимо дать организму восстановиться — больше двигаться, не набирать лишний вес и не курить.

Снизить риск возвращения болезни также поможет курс цитогенетической терапии. Медик отметил, что это уникальный и самый современный метод активизации противоопухолевой иммунной системы организма.

Ранее доктор Александр Мясников перечислил увеличивающие риск диабета таблетки.