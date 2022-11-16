Город
15:44, 16 ноября 2022
1 мин.

Мясников дал рекомендации по предотвращению рецидива рака

Мясников дал рекомендации по предотвращению рецидива рака
Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Что следует делать, чтобы предотвратить рецидив рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Свои рекомендации он перечислил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Итак, рекомендация номер один: человек, перенесший рак, должен наблюдаться у лечащего врача и регулярно проходить необходимую диагностику. Этот же совет актуален и для людей, которые не болели онкологическим заболеванием. Особенно если у них есть генетическая предрасположенность», — предупредил специалист.

По словам Мясникова, после болезни и, в частности, после прохождения химиотерапии необходимо дать организму восстановиться — больше двигаться, не набирать лишний вес и не курить.

Снизить риск возвращения болезни также поможет курс цитогенетической терапии. Медик отметил, что это уникальный и самый современный метод активизации противоопухолевой иммунной системы организма.

Ранее доктор Александр Мясников перечислил увеличивающие риск диабета таблетки.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.