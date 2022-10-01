Раскрыт способ справиться с одиночеством в большом городе

Способ справиться с одиночеством в большом городе в беседе с «Мослентой» раскрыл режиссер Никита Кобелев. По его мнению, эта проблема актуальна для современных москвичей.

«Я с ней сталкивался лично много лет назад, но прошел этот этап довольно успешно. Это может быть шоком для людей, которые приезжают в столицу из других городов», — поделился он.

Первые годы в большом городе человек может чувствовать себя очень потерянно и уязвимо, отметил собеседник «Мосленты». «Чувство одиночества и ненужности бьет по тебе с тысячекратной силой. Много людей, много заведений, много спешки… Ты здесь чужой. Но, как говорится, привыкнуть можно ко всему», — заверил он.

Опираясь на личный опыт, режиссер заявил, что при желании человек «вливается» в жизнь города, находит подходящее окружение, и Москва уже не кажется ему «враждебной». Все зависит от самого человека, от его настроя и уверенности, уверен Кобелев. «Если в тебе есть желание поныть и встать в позицию жертвы, то не жди, что у тебя здесь что-то получится», — предупредил он.

По мнению режиссера, важно начать замечать людей вокруг себя: замечать их мнения, интересы, прислушиваться к ним. «Это такие банальные, но сложно выполнимые вещи. Чего нам не хватает? Определенно, доверия. Человек может довериться другому только тогда, когда на него не давят. Мы должны оставлять людям право быть такими, какими они хотят быть. Вот и весь секрет», — заявил он.

Ранее основное преимущество жизни в Москве назвал советский и российский киноактер, продюсер, режиссер и сценарист фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка», «Арье», «Гена Бетон» Роман Качанов.