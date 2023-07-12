Известный священник посоветовал простой способ справиться с тревогой

Простой и эффективный способ справиться с тревогой посоветовал в своем Telegram-канале известный священник и блогер Николай Бабкин. Он рекомендовал сосредоточиться на дыхании и на полминуты сделать равными по времени вдохи и выдохи.

«Все люди по-разному ведут себя в состоянии тревожности. Одним легче отсидеться в стороне, замереть в ожидании. Другие устраивают баталии в соцсетях и с близкими, пребывая в состоянии агрессии. Третьи просят о помощи, прячутся за "крепкую спину". Мало кто собирает все свои силы и начинает действовать рационально и сообща», — заметил клирик.

По мнению Бабкина, эффективнее всего снизить тревогу помогает правильное дыхание: контроль над ним убеждает мозг в отсутствии внешней угрозы, поэтому человек успокаивается. Одна из техник — ровное дыхание.

«Делайте равные по длине вдохи и выдохи продолжительностью по три-пять секунд. Так дышать необходимо около 30 секунд», — рассказал священник.

Ранее свои способы справиться со стрессом раскрыл восьмикратный чемпион мира по бальным танцам, участник популярных телепроектов «Dance.Революция» на Первом канале и «Танцы на ТНТ», один из основателей школы танцев «АртМари» Артемий Каташинский.