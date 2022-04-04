Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета

Россияне с каждым годом начали загружать в сеть все больше личной информации, из-за чего они подвергаются риску утечек и кражи данных. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.

Он уточнил, что в случае, если пользователь хочет убрать свои личные данные с ресурса, то для этого необходимо обратиться к владельцам сайта или операторам поисковых систем, чтобы те удалили из поисковой выдачи ссылки на ресурсы с персональными данными.

Журавлев предупредил, что, если у владельцев сайта не было намерения публиковать личную информацию, — они сразу же ее уберут. Если злой умысел присутствовал, то следует обращаться в Роскомнадзор.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил россиян об опасности использования сервисов VPN.