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Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета

Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета
Фото: Christopher Gower / Unsplash

Россияне с каждым годом начали загружать в сеть все больше личной информации, из-за чего они подвергаются риску утечек и кражи данных. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлев.

Он уточнил, что в случае, если пользователь хочет убрать свои личные данные с ресурса, то для этого необходимо обратиться к владельцам сайта или операторам поисковых систем, чтобы те удалили из поисковой выдачи ссылки на ресурсы с персональными данными.

Журавлев предупредил, что, если у владельцев сайта не было намерения публиковать личную информацию, — они сразу же ее уберут. Если злой умысел присутствовал, то следует обращаться в Роскомнадзор.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил россиян об опасности использования сервисов VPN.

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